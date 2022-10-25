Москва, 25 октября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Россия представила в Совете Безопасности ООН проект резолюции с призывом создать комиссию по расследованию деятельности биологических лабораторий Пентагона на территории бывшей УССР, сообщает 25 октября ТАСС со ссылкой на текст документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

По информации агентства, проект должен быть рассмотрен на заседании Совбеза ООН 27 октября.

Российские представители предлагают «сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и [киевскому режиму], касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на… территории [бывшей УССР], а также представить доклад совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства — участники конвенции в ходе ее девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября — 16 декабря».

Кроме того, Россия передала в Совет Безопасности ООН официальную жалобу по факту деятельности биолабораторий Пентагона.