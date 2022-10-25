Приштина, Сербия, 25 октября 2022, 23:24 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 октября принял в своем кабинете делегацию Албании, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
В состав делегации вошли депутаты парламента Албании: экс-президент Албании Пандели Майко и Герта Дураку, а также префект Кукеса Али Халачи и мэр Кукеса Сафет Джичи.
Стороны обсудили пути и возможности для расширения взаимного сотрудничества на межреспубликанском уровне и на уровне местного самоуправления.
Стороны подчеркнули, что Кукес имеет особое значение для отношений между Косово и Албанией. Посему премьер-министр Косово получил приглашение посетить Кукес.
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