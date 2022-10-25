Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Американский актер Марлон Уайанс, известный по фильму «Не грози южному централу», считает, что нынешнее поколение является «испуганными людьми». Об этом артист рассказал изданию Buzzfeed.

Марлон Уайнс в к/ф The Curse of Bridge Hollow режиссёра Джеффа Уодлоу Цитата из трейлера

По словам Уайанса, ему не нравится современное поколение из-за того, что оно неоправданно цензурирует культуру. «Я не знаю, на какой мы планете, если кто-то считает, что людям нельзя смеяться, и их нужно цензурировать и отменять», — добавил актер.

Помимо этого, Марлон признался, что не боится культуры «отмены» и не станет идти на поводу у «испуганных людей».

Напомним, Марлон Уайанс снимался в таких фильмах, как «Реквием по мечте», «Очень страшное кино», «Без чувств», «Белые цыпочки» и других. В настоящий момент артист активно выступает с авторскими шоу.

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