Приштина, Сербия, , 23:09 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 октября поздравил Риши Сунака с вступлением на пост премьер-министра Великобритании.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

В социальных сетях политик опубликовал заявление, в котором отметил, что Косово является «давним союзником» Великобритании «с общими принципами и приоритетами» и выразил надежду на сотрудничество с Сунаком.

25 октября Риши Сунак официально был назначен премьер-министром Великобритании королем Карлом III. Его предшественница Лиз Трасс пробыла на посту только 49 дней.

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