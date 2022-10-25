Новосибирск, , 21:24 — REGNUM Прокуратурой провела проверку по факту частичного срыва кровли общежития в Новосибирске. Ведомство выявило нарушения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Ysia.ru

«Установлено, что сотрудники администрации Ленинского района Новосибирска длительное время не эвакуировали жильцов дома, что создало угрозу для их жизни и здоровья в условиях обрушения крыши, а также неблагоприятных погодных условий, — уточнили в ведомстве. — Кроме того, более суток они не принимали меры по предоставлению жилых помещений маневренного фонда семьям, согласившимся на такое помещение».

Главе администрации внесено представление об устранении нарушений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения кровли общежития в Новосибирске. Крышу трёхэтажного здания сорвало сильным ветром.

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Отметим, что городские власти уже отчитались о проделанной работе и заявили, что пострадавшим из-за обрушения крыши выплатят по 100 тыс. рублей

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