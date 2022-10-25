Астана, 25 октября 2022, 20:34 — REGNUM Казахстанский рэпер Масло Черного Тмина (Айдын Нуралин) опубликовал новую песню под названием mult. Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 25 октября.
Опубликованный трек посвящен повседневной жизни артиста и его взаимоотношениям с окружающими. Стоит отметить, что mult стала уже седьмой композицией, представленной Нуралиным в 2022 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хаски (Дмитрий Кузнецов), Масло Черного Тмина и Сюзанна (Сюзанна Варнина) выпустили совместную композицию под названием «Ноктюрн». В треке авторы затрагивают тему скоротечности жизни в современных мегаполисах, раздумывая над риторическим вопросом: «Где мы увидимся через неделю?».
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