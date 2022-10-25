Астана, , 20:34 — REGNUM Казахстанский рэпер Масло Черного Тмина (Айдын Нуралин) опубликовал новую песню под названием mult. Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 25 октября.

Масло Черного Тмина Скриншот YouTube

Опубликованный трек посвящен повседневной жизни артиста и его взаимоотношениям с окружающими. Стоит отметить, что mult стала уже седьмой композицией, представленной Нуралиным в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хаски (Дмитрий Кузнецов), Масло Черного Тмина и Сюзанна (Сюзанна Варнина) выпустили совместную композицию под названием «Ноктюрн». В треке авторы затрагивают тему скоротечности жизни в современных мегаполисах, раздумывая над риторическим вопросом: «Где мы увидимся через неделю?».

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