Подгорица, 25 октября, 2022, 19:06 — ИА Регнум. На заседании Главного управления Союза образования Черногории не было принято предложение Министерства финансов и Министерства образования Черногории повысить с 1 января 2023 года заработную плату работников образования на 15 процентов, а также ввести новые увеличится в 2024 и 2025 годах, заявил президент Союза образования Радомир Божович.

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Он потребует, чтобы переговоры продолжились как можно скорее, чтобы достичь «приемлемого решения, которое увеличило бы зарплату педагогов до 45 процентов».

«Главный комитет Союза образования Черногории требует, чтобы мы как можно скорее продолжили переговоры о повышении заработной платы педагогов и чтобы на следующем заседании, помимо министра образования г-на Миомира Войиновича, министра финансов, г-на «Александра Дамьяновича, будет также премьер-министр Дритан Абазович, и вместе мы достигнем приемлемого решения, которое повысит зарплату педагогов до 45 процентов», — отметил Божович.