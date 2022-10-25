Путин: России нужно обновление администрирования в условиях санкций и СВО
Москва, 25 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В России назрела необходимость улучшать и обновлять административные процедуры для реагирования на санкции и обеспечения нужд специальной военной операции. Об этом заявил 25 октября президент России Владимир Путин на заседании координационного совета по вопросам обеспечения СВО.
По словам главы государства, необходимо «обновлять процедуры и нормативные базы в принятии решений по самым разным направлениям деятельности». «Это касается и экономики в целом, отдельных отраслей производства, вооружённых сил, обеспечения специальной венной операции всем необходимым и так далее», — подчеркнул он.
«Мы столкнулись с определёнными сложностями и с необходимостью модернизировать нашу работу, придать ей новый импульс, новый характер ещё в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. И многое тогда удалось сделать с точки зрения обновления этой самой нормативной базы, избавления от архаичных процедур, которые мешают нам двигаться вперёд таким темпом, который необходим стране. Сейчас мы столкнулись с необходимостью более быстрыми темпами решать вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с теми ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись, без всякого преувеличения беспрецедентными», — отметил Путин.
«Мы много раз обсуждали вопросы, связанные с необходимостью обновления всей нашей работы, с разных сторон подходили к этому. Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы ещё раз посмотреть на всю эту работу и выработать общие подходы к обновлению всех административных процедур», — заключил президент.