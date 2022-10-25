Москва, 25 октября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал повысить темпы работы правительства по всем направлениям, а не только в сфере обеспечения специальной военной операции. Об этом глава государства заявил 25 октября в ходе заседания координационного совета по обеспечению СВО.

Владимир Путин

«Необходим более высокий темп работы и более реалистичная оценка ситуации. Это касается не только СВО, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям», — сказал Владимир Путин.