Лондон, 25 октября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Музыкальный коллектив The Hollywood Vampires, одним из основателей которого является известный актер Джонни Депп, совершит тур по британским городам в 2023 году. Об этом сообщает издание Independent.

Bielbienneboy Джонни Депп

По данным источника, коллектив возобновит гастроли, которые были отменены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В рамках концертов группа исполнит на песни Дэвида Боуи, The Who, Led Zeppelin и других известных музыкантов.

Напомним, группа The Hollywood Vampires была основана в Лос-Анджелесе (США) в 2012 году. В число участников коллектива входят Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри.