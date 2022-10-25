Москва, 25 октября 2022, 17:35 — REGNUM О необходимости увеличить финансирование комплексного развития сельских территорий заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.
«Несмотря на то, что сегодня в госпрограмме по развитию сельских территорий предусмотрено практически 50 млрд рублей, что также выше уровня бюджета 2021 года, разрыв между городом и деревней достаточно большой. Мы попросили правительство обратить на это внимание и найти возможность увеличения финансирование именно на комплексное развитие сельских территорий», — сказала Школкина.
В целом, по ее мнению, бюджет по АПК на 2023−2025 годы достаточно сбалансированный.
«Бюджет по сельскому хозяйству был не только не уменьшен, но даже по сравнению с 2021 годом увеличен практически на 14%. Сегодня он составляет чуть более 440 млрд рублей», — сказала Школкина, отметив, что увеличение стало возможным благодаря уплате, в том числе, экспортной пошлины в федеральный бюджет на масленичные и зерновые культуры.
«Таким образом, сегодня наши аграрии имеют возможность получить на 33% больше льготных кредитов. Это почти 158 млрд, что является очень важным подспорьем для аграриев», — заявила депутат Госдумы.
Кроме того, по ее словам, на 53% будет увеличено финансирование малых форм хозяйствования, в том числе грантовая поддержка — практически 32 млрд. На 6,5% будет увеличен бюджет на техническую и технологическую модернизацию, практически на 158% — финансирование цифровизации сельского хозяйства.
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