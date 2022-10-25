София, , 17:17 — REGNUM Крупнейшая оппозиционная партия Болгарии «Возрождение» выступила против намерения ряда членов парламента страны рассмотреть вопрос о поставках киевскому режиму партии болгарского летального оружия. Об этом 25 октября со ссылкой на заявление лидера «Возрождения» Костадина Костадинова сообщает софийский информационный портал News. bg.

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По словам Костадинова, на сегодняшний день Софии «невыгодно вмешательство в ситуацию в сопредельном государстве».

«Учитывая, что в новом Народном собрании Болгарии большинство партий представляют интересы НАТО, идея предоставления режиму Зеленского болгарского оружия может получить свое развитие, — отметил он. — Однако в этом случае оппозиционеры будут всеми возможными методами добиваться отмены такого решения на международном уровне».

Ранее против отправки оружия на территорию бывшей УССР выступила Болгарская социалистическая партия.

Напомним, накануне коалиция ГЕРБ-СДС в Народном собрании Болгарии призвала отправить в Киев бронемашины пехоты и партию боеприпасов.