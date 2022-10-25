Москва, 25 октября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-аккаунте, в подписании Дивеева заинтересованы «Лацио», «Фиорентина», Сампдория» и «Салернитана».

Алексей Колчин ИА REGNUM ФК «ЦСКА»

Действующее соглашение Игоря Дивеева с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Дивеев принял участие в 12 матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

За ЦСКА защитник выступает с 22 февраля 2019 года после перехода из «Уфы» на правах аренды. 1 июля московский клуб выкупил футболиста за 1,5 миллиона евро.