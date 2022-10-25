Тбилиси, 25 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили утверждает, что основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили присутствовал на прошедшей в Тбилиси встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает 25 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«С визитом Алиева олигарх Иванишвили завершил процесс отчуждения Давида-Гареджа соседнему государству, из-за чего он будет нести ответственность за государственную измену. Встреча состоялась в беспрецедентном формате, поскольку там Алиева ждал Иванишвили. Это, наверное, беспрецедентный случай в мировой дипломатии, когда неформальный правитель спокойно отправится на встречу с лидерами соседних государств», — сказал Нателашвили.

Напомним, что комплекс грузинских монастырей VI века Давид-Гареджа частично находится на территории Грузии, а частично — Азербайджана. Грузинские националисты требуют передачи Грузии всех монастырей.