Луганск, 25 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по подразделениям ВСУ, прорывавшимся в Кременную в Луганской Народной Республике. Об этом 25 октября заявил полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории. По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. Наши подразделения были уже готовы к этому. В результате более 10 единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен», — заявил он в эфире Первого канала.

По его словам, несмотря на понесенные потери, ВСУ не оставят попыток прорвать оборону в этом направлении.