Представители России и ОИС обсудили ситуацию в Афганистане
Кабул, 25 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Спецпредставитель по Афганистану Организации исламского сотрудничества (ОИС) Тарик Али Бахит встретился с представителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. Об этом говорится в сообщении ОИС в Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
В Афганистане
На встрече обсуждалась текущая ситуация и последние события в Афганистане.
В сообщении ОИС говорится, что Замир Кабулов на встрече подчеркнул важную роль этой организации в Афганистане.
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