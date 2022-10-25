Кабул, 25 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Спецпредставитель по Афганистану Организации исламского сотрудничества (ОИС) Тарик Али Бахит встретился с представителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. Об этом говорится в сообщении ОИС в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

На встрече обсуждалась текущая ситуация и последние события в Афганистане.

В сообщении ОИС говорится, что Замир Кабулов на встрече подчеркнул важную роль этой организации в Афганистане.

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