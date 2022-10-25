Рига, , 14:22 — REGNUM Бывший министр в правительстве Латвии, бывший дипломат и бывший еврокомиссар по энергетике от этой республики Андрис Пиебалгс считает, что новое правительство его страны должно заморозить цены на газ на два ближайших года. Об этом сообщило латвийское издание press. lv.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если бы люди знали, что два года будет определенная цены на газ, то они бы чувствовали себя лучше. Замораживание цен — это лучший вариант. Даже британцы это сделали», — заявил он.

Пиебалгс добавил, что «у правительства даже в этом случае по-прежнему будет много забот, поскольку нужно покрыть разницу между ценой закупки газа и ценой за газ, которую платит домохозяйство».

В настоящий момент в Латвии и Евросоюзе ведутся дискуссии на тему введения потолка цен на газ.