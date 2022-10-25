Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Штаб взаимопомощи #МыВместе в Санкт-Петербурге принял более 120 заявок на помощь семьям мобилизованных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 25 октября руководитель Центра городских волонтеров Дмитрий Антонов.

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

«Наш штаб начал работу 29 сентября. За этот период у нас более 120 заявок на различного рода помощь. Это и психологическая помощь, это юридические вопросы, это адресная помощь, это гуманитарная помощь», — заявил Антонов.

В основном эта помощь больше поддерживающего характера. Военнослужащие обращаются, чтобы связаться со своими семьями, родными и поддержать их. Также распространённым видом помощи являются просьбы передать привет.

«Когда мы приезжаем в учебные центры военнослужащих, которые там уже проходят боевое слаживание, они просят просто позвонить супруге, например, какие-то добрые слова сказать. Если наступает день рождения, поздравить с днём рождения ребёнка, жену либо мать», — отметил глава Центра.

В штабе на данный момент есть более 145 откликов от желающих помогать. Чаще всего это адресная помощь, когда семье нужно что-то привезти. Также волонтёры помогают на складе гуманитарной помощи, фасуют наборы, которые передаются мобилизованным гражданам. В штабе #МыВместе есть и кураторство.

«Таких заявок не очень много, но в Петербурге у нас очень развита система социальных работников. То есть, когда началась мобилизация, у нас районные администрации очень сильно активизировались в направлении работы как раз с такими семьями», — сообщил Антонов.

Их обзванивают, уточняют, какие у них есть потребности и пожелания. Затем эта информация обрабатывается городом и общественными организациями. При этом штаб пока не столкнулся со сложными случаями.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что штаб #МыВместе готов предоставлять помощь различного рода. Это может быть доставка продуктов, помощь по дому, хозяйству или предоставление юридических консультаций.