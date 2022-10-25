В Петербурге приняли более 120 заявок на помощь семьям мобилизованных
Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Штаб взаимопомощи #МыВместе в Санкт-Петербурге принял более 120 заявок на помощь семьям мобилизованных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 25 октября руководитель Центра городских волонтеров Дмитрий Антонов.
«Наш штаб начал работу 29 сентября. За этот период у нас более 120 заявок на различного рода помощь. Это и психологическая помощь, это юридические вопросы, это адресная помощь, это гуманитарная помощь», — заявил Антонов.
В основном эта помощь больше поддерживающего характера. Военнослужащие обращаются, чтобы связаться со своими семьями, родными и поддержать их. Также распространённым видом помощи являются просьбы передать привет.
«Когда мы приезжаем в учебные центры военнослужащих, которые там уже проходят боевое слаживание, они просят просто позвонить супруге, например, какие-то добрые слова сказать. Если наступает день рождения, поздравить с днём рождения ребёнка, жену либо мать», — отметил глава Центра.
В штабе на данный момент есть более 145 откликов от желающих помогать. Чаще всего это адресная помощь, когда семье нужно что-то привезти. Также волонтёры помогают на складе гуманитарной помощи, фасуют наборы, которые передаются мобилизованным гражданам. В штабе #МыВместе есть и кураторство.
«Таких заявок не очень много, но в Петербурге у нас очень развита система социальных работников. То есть, когда началась мобилизация, у нас районные администрации очень сильно активизировались в направлении работы как раз с такими семьями», — сообщил Антонов.
Их обзванивают, уточняют, какие у них есть потребности и пожелания. Затем эта информация обрабатывается городом и общественными организациями. При этом штаб пока не столкнулся со сложными случаями.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что штаб #МыВместе готов предоставлять помощь различного рода. Это может быть доставка продуктов, помощь по дому, хозяйству или предоставление юридических консультаций.