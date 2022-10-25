Сеул, , 13:58 — REGNUM Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Сын Су избран главой Совета председателей Генеральной Ассамблеи ООН (CPGA) на трёхлетний срок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные постоянного представительства при ООН в Сеуле.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что его заместителем стал бывший глава МИД Чехии и экс-председатель Генассамблеи ООН Ян Каван.

Хан Сын Су занимал должность председателя 56-й сессии Генассамблеи ООН в 2001 году, когда был министром иностранных дел Южной Кореи.

Совет был создан в 1997 году в качестве механизма, позволяющего использовать дипломатический и международный опыт бывших председателей Генассамблеи ООН в работе организации.