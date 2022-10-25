Самара, 25 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Присоединиться к реализации проекта «Ментальное здоровье» намерены в Самарской области. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что в рамках данного проекта создается система комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра для их социализации. Сейчас в Приволжском Федеральном округе проживает свыше пяти тысяч детей с расстройствами аутистического спектра.

Данный проект реализовывается в Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарии, Чувашии, Пермском крае, Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях.

«Такой проект должен быть реализован и в Самарской области, план уже разработан и подготовлен соответствующий пакет документов для представления губернатору Самарской областиДмитрию Азарову», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 25 октября 2022 года в Уфе полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание, на котором были рассмотрены вопросы реализации проекта «Ментальное здоровье».

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