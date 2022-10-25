Уфа, 25 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Специализированный центр ментального здоровья намерены открыть в Уфе в первом квартале 2023 года. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии.

Admoblkaluga.ru На приеме у врача-педиатра в детской поликлинике

Вопросы реализации проекта «Ментальное здоровье» были рассмотрены на совещании в правительстве Башкирии, которое провели полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров и глава БашкирииРадий Хабиров.

«С 2020 года численность детей, имеющих ментальные нарушения, выросла в два раза. Это результат тщательных исследований, которые позволили выявить ранее скрытые факты заболеваний. Поэтому для повышения качества работы мы формируем систему комплексной непрерывной помощи детям с расстройствами аутистического спектра, в том числе с участием некоммерческих общественных организаций. Это наша основная цель. В дальнейшем опыт ПФО планируем масштабировать на все регионы России», — приводит пресс-служба слова Комарова.

Башкирия стала активным участником проекта «Ментальное здоровье» в 2020 году.

«Мы добились более точного выявления числа детей с аутизмом. На 1 октября в регионе под наблюдением врачей-психиатров состоит 1 877 детей с аутизмом. Из них 342 ребёнка посещают детские сады, 844 — это школьники. Дополнительно мы провели масштабный скрининг почти 50 тысяч детей. В результате выявили и перевели в категорию риска ещё более полутора тысяч детей», — сообщил Хабиров.

Сообщается, что в регионе на базе Республиканской клинической психиатрической больницы был создан кабинет медицинской помощи детям с расстройствами аутистического спектра, а в государственных коррекционных школах были образованы ресурсные центры для консультации, обучения и коррекции детей с ментальными нарушениями.

Отмечается, что в первом квартале 2023 года в столице Башкирии намерены открыть специализированный центр ментального здоровья, в котором будут проводить медицинское обслуживание и социальную реабилитацию детей с расстройствами аутистического спектра, подготовку их родителей.