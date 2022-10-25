Москва, 25 октября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В России не видят перспектив к изменению отношений с Великобританией после очередной смены премьер-министра этой страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя избрание Риши Сунака на пост главы правительства Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

«В настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги», — сказал Песков.

По его словам, Россия сохраняет свою открытость и готовность обсуждать самые сложные вопросы «за столом переговоров»: «Но не в ущерб своим собственным интересам».