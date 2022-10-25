Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов лично проверил готовность аэропорта Петропавловска-Камчатского к эксперименту по ограничению перевозки красной икры авиарейсами, который начнётся уже с 1 ноября, сообщили в краевом правительстве.

Puschinka Красная икра

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Вывезти самолётом пассажиры смогут не более 10 кг красной икры в ручной клади или багаже. На деликатес большим весом будет необходимо предоставить документы, в противном случае продукция будет изыматься.

«На сегодня проводится финальная стадия перед запуском эксперимента по ограничению провоза икры в личном багаже пассажиров. До старта эксперимента осталась неделя и для аэропорта этот период является особенно ответственным в плане завершающих мероприятий. Напомню, что это была моя инициатива, направленная на то, чтобы в масштабном, промышленном объёме незаконно добытая браконьерская икра без документов не перевозилась под видом продукции для личного потребления. Каждый, кто летал через аэропорт Елизово знает, что большой объём такой икры вывозится за пределы края. Этим занимаются специализированные люди, которые просят других пассажиров перевести икру за деньги. Тем самым не только растёт оборот незаконной продукции, но и икра неизвестного происхождения попадает на рынок. Наша задача — заблокировать этот канал сбыта браконьерской продукции, но при этом не создать никаких неудобств для добросовестных пассажиров, туристов, жителей региона, которые везут икру, действительно, для собственного потребления», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор Камчатки поручил, что бы проверка личного багажа была максимально комфортной для пассажиров.

В здании аэропорта будут работать волонтёры, которые разъяснят новые правила провоза икры.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Вилючинска, которые скупили более 1 тонны незаконно добытой икры-сырца.