Белград, , 12:44 — REGNUM Сербский теннисист, бывшая первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что добивается допуска на Открытый чемпионат Австралии — 2023. Об этом 25 октября сообщает Sportal. rs.

Новак Джокович IvanAndreevich

«У нас есть оптимизм, но это все неофициально. Мы общаемся через моих адвокатов в Австралии, т.е. они фактически общаются с органами и государственными организациями, которые занимаются моим делом», — сказал Джокович.

Он добавил, что надеется на ответ, который позволит достойно подготовиться к старту сезона.

Напомним, Джокович выигрывал Australian Open рекордные девять раз. В 2022 году ему запретили посещать Австралию в течение трёх лет из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября оппозиционный австралийский политик Карен Эндрюс заявила, что она против отмены запрета Джоковичу.

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