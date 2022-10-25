Новосибирск, , 12:38 — REGNUM Ситуация в Великобритании ныне такова, что урегулировать последствия деятельности предыдущих кабинетов и их руководителей должны не популисты и приверженцы глобальных миссий и амбиций, а более умеренные и исполнительные технократы. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Риши Сунак, ранее возглавлявший министерство финансов, является именно таким технократом, который ранее раскритиковал за несостоятельность план стабилизации бюджета от Лиз Трасс, добившись его отмены, подведя свою предшественницу на посту премьера к отставке, — отметил Бирюков. — Радикальных перемен во внешнеполитической стратегии Лондона при этом не будет, поскольку этого не позволяют взятые им на себя внешнеполитические обязательства; для этого необходимы более глубокие изменения внутристрановой и общемировой ситуации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новым премьер-министром Британии назначен бывший министр финансов Риши Сунак. Об этом сообщил председатель управляющего совета Консервативной партии Грэм Брейди.

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