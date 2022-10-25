Токио, , 12:37 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон, находящийся с визитом в Токио, встретился с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, с которой обсудил способы борьбы с растущими угрозами со стороны КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Согласно опубликованным данным, стороны договорились усилить сдерживание КНДР, а также в очередной раз предупредили Пхеньян о «подавляющем и решительном ответе» в случае использования ядерного оружия.

В свою очередь, представительница США назвала продолжающиеся северокорейские провокации «безответственными, опасными и дестабилизирующими», подтвердив приверженность Вашингтона по защите Сеула.

«Мы будем использовать весь спектр оборонных возможностей США для защиты наших союзников», — заявила Шерман.