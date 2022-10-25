Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM В Свердловской области выделят 300 млн рублей на выплаты семьям мобилизованных. Об этом в ходе очередного заседания свердловского Заксобрания 25 октября сообщила его председатель Людмила Бабушкина.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Выплаты жёнам и детям мобилизованных свердловчан поступят не позднее 26 декабря. Деньги на помощь семьям мобилизованных выделили из областного бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области жёны мобилизованных единовременно получат по 20 тыс. рублей, такая же сумма предусмотрена на каждого ребёнка. Кроме того, депутаты Заксобрания приняли изменения в закон «Об образовании в Свердловской области». Теперь детей мобилизованных обеспечат горячим школьным питанием. Студенты колледжей и техникумов также будут бесплатно питаться в образовательных учреждениях. Студенты получат необходимые одежду, обувь и инвентарь или денежную компенсацию.