Париж, 25 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. С призывом к папе Римскому Франциску позвонить президенту России Владимиру Путину и его коллеге из США Джо Байдену для разрешения кризиса на территории б. УССР обратился французский лидер Эммануэль Макрон. Он рассказал об этом 25 октября в ходе общения с журналистами в самолёте на обратном пути из Ватикана во Францию, его слова приводит журнал Point.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Я призвал папу Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену», — сказал Макрон.

Также французский президент уточнил, что таким образом он попросил понтифика «содействовать приближению мира» на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и папа Римский Франциск встретились на фоне напряженной ситуации в мире и дебатов «о конце жизни» во Франции.