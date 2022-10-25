Тбилиси, 25 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Заявление спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, что действия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подрывают доверие к международному этому органу, является недопустимым. Об этом 25 октября заявила журналистам депутат парламента от партии «Лело» Саломе Самадашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Было очень трудно представить, что однажды в Грузии будет власть, которая подобным языком и с такими посылами будет говорить с Советом Европы, являющимся основным форумом для защиты наших европейских интересов. Это язык угроз, шантажа и пропаганды», — сказала Самадашвили.

По её мнению, подобные заявления от представителей власти якобы препятствуют евроатлантическому пути Грузии. Самадашвили назвала обращение спикера парламента «позорным».

Напомним, ранее Папуашвили обнародовал письмо, которое он направил председателю ПАСЕ Мартинусу Тини Коксу. В нём спикер парламента заявил, что Грузия не поддержала последнюю антироссийскую резолюцию Ассамблеи, так как там назвали бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили «политзаключённым».