Анкара, 25 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Представители России и Турции достигли принципиального соглашения по проекту создания газового хаба, сообщили 25 октября в турецком минэнерго.

ИА REGNUM Россия и Турция

В министерстве рассказали, что принципиальное соглашение о строительстве газового хаба между Россией и Турцией достигнуто. При этом уточняется, что Анкара уже приступила к выполнению своей части работы.

Ранее президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили идею строительства газового хаба для поставок топлива в Европу.