Бейрут, , 12:12 — REGNUM Аномальные осадки, вызванные приходом тропического циклона, стали причиной наводнений в центральном и северном Ливане. Об этом 25 октября сообщает Hurra.

Наводнение @libyapress

По данным журналистов, из-за осадков улицы городов Бейрут, Джуния, Триполи и Сидон «ушли под воду», повреждения получили десятки строений.

Осадки также разрушили шоссе Вади Зук — Мусабих. Отмечается, что поток воды унёс машину местного жителя, в которой находились двое пассажиров. Их судьба в настоящий момент неизвестна. Также службы береговой охраны обнаружили тело мужчины в нескольких сотнях метров от побережья в районе Мусабих.

Как ожидается, в ближайшее время наводнения охватят ряд других районов Ливана, поскольку проливные дожди продолжают усиливаться.