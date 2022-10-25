София, 25 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Одна из крупнейших плотин в районе населенного пункта Мыглен в Кырджалийской области на юге Болгарии лишилась до 95% своих водных запасов. Об этом 25 октября сообщает БНР.

08.mchs.gov.ru Засуха

По предварительным данным, причиной сложившейся ситуации стала жаркая погода, установившаяся в регионе нынешним летом, а также неэкономное расходование соответствующих ресурсов местными предприятиями. Предполагается, что в ближайшее время без регулярного водоснабжения могут остаться несколько регионов Болгарии и прилегающие к ним территории Греции.

Болгарские независимые эксперты утверждают, что экологии Мыглена уже нанесен ущерб в сотни тысяч американских долларов. Как ожидается, правительство Болгарии направит в Кырджалийскую область специальную комиссию по расследованию обстоятельств происшествия. Официальная София не исключает проведения в зоне бедствия масштабных инженерно-восстановительных работ.