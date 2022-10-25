Кишинёв, 25 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Молдавия имеет техническую возможность приобретать недостающие объёмы электроэнергии в странах Евросоюза, но там она стоит гораздо дороже. Об этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила в обращении к согражданам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Она выступила в связи с сокращением поставок электроэнергии Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Там из-за сокращения поставок газа из РФ ограничили импорт электричества.

«После присоединения в начале года к сети электропередачи ЕС, у нас есть возможность доступа к электроэнергии, но цена нужного объёма слишком высока», — сказала Гаврилица.

Премьер-министр призвала сограждан серьёзно отнестись к экономии электроэнергии. По её словам, власти делают всё, чтобы обеспечить электропотребителей.

Стоит отметить, что Газпром сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) из-за того, что Киев ограничил работу газотранспортной системы, проходящей по территории б. УССР. Представители властей Молдавии предпочитают вместо указания причин дефицита электроэнергии обвиняют Россию в ненадёжности и стремлении надавить на Кишинёв.