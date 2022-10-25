Таллин, , 11:38 — REGNUM

Эстония © ИА REGNUM

Председатель специальной антикоррупционной комиссии парламента Эстонии от оппозиционной Эстонской Консервативной Народной партии Март Хельме предложил депутатам направить письмо в Европарламент, чтобы привлечь внимание к скандалу при выдвижении кандидатуры экс-министра Кейт Пентус-Розиманнус в члены Европейской счетной палаты.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадио Эстонии ERR со ссылкой на итоги заседания парламентской комиссии. Отмечается, что слушание по кандидатуре Пентус-Розиманнус пройдет в Европейском парламенте 8 ноября 2022 года.

Хельме предложил в письме «рассказать правду» о том, как, по его мнению, правящая Реформистская партия Эстонии нарушила нормы политической культуры при выдвижении своего кандидата.

«Там несколько пунктов. Во-первых, то, что она была сама связана с назначением ее кандидатуры. Во-вторых, она не квалифицируется, она не имеет финансового опыта, опыта работы на такой должности. В-третьих, у нее нехорошая репутация (Пентус-Розиманнус вместе с мужем проходила по коррупционному делу — ИА REGNUM)», — перечислил Хельме.

Идею отправки письма поддержала другая крупная оппозиционная Центристская партия.

В свою очередь, Реформистская партия в лице вице-председателя комиссии Калле Лаанета предложила сначала дождаться официального ответа госпрокуратуры, которая изучает назначение реформистки на высокий пост в Евросоюзе.