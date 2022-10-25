Москва, 25 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Законопроект о северном завозе касается развития инфраструктуры более половины регионов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по итогам открытия выставки в Госдуме.

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«Законопроект согласован с 23 из 25 регионов. Он сейчас находится в Минюсте, сохраняются рабочие моменты в правительстве, естественно, по линии Минфина», — сказал Чекунков.

Это очень масштабный законопроект, отметил министр.

«Его ключевыми аспектами является: первое — это определение приоритетности грузов. Те проблемы, с которыми сталкивался северный завоз, исторически связаны были с неотрегулированностью вопроса, не было законодательной обязанности у стивидоров, у транспортных компаний, какой груз обрабатывать в какую очередь», — сказал Чекунков.

Законопроект имеет стратегический аспект, так как вводит понятие опорной инфраструктуры северного завоза.

«Это вообще касается экономики всей нашей огромной страны. Есть такая инфраструктура, от которой зависит благополучие РФ, связанность регионов, возможность межрегионального перетока грузов и людей. Вот эта опорная инфраструктура будет описана в законе, она будет определяться, и уже будут основания из федерального бюджета выделять средства на ее создание, поддержание и развитие. В этом смысле закон регулирует важнейшую область хозяйствования, от которой зависит больше половины территорий России», — подчеркнул министр.