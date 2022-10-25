Москва, 25 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. С февраля 2022 года Китай стал одним из наиболее перспективных направлений российского экспорта среди юрисдикций, отказавшихся от введения экономических санкций, прежде всего ввиду двух факторов: огромный потребительский рынок и налаженная логистика между странами, как железнодорожная, так и автомобильная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Government ZA Флаги России и Китая

«В случае сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов (меда, шоколадных и мучных изделий и прочего) шансы на расширение позиций в Китае велики, поскольку Китай является крупнейшим в мире импортером пищевых продуктов, — сказала Левашенко. — Расширение линейки товаров в китайских магазинах за счет российских продуктов будет положительным и для китайских дистрибьюторов, и для потребителей. В случае других потребительских товаров главным препятствием к расширению на китайском рынке оказывается стоимость российских продуктов по причине более высокой стоимости оплаты труда в России, чем в КНР».

Тем не менее, как полагает Левашенко, для китайских потребителей российское предложение может создать спрос на товары в узких нишах, например в текстиле: для китайского потребителя будут в новинку ручные изделия из лебяжьего пуха, вязанные изделия из овечьей шерсти, кружево и т.д.

«Несмотря на то, что электроника занимает большую долю именно российского импорта из Китая, в области технологий российские компании могут успешно выступить в нишах видеоигр и робототехники», — подытожила Левашенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года Китай импортировал рекордное количество российского сжиженного природного газа и угля для сталелитейного производства.