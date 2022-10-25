Орел, 25 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Мероприятия по частичной мобилизации в Орловской области могут быть завершены до конца недели, об этом 24 октября в соцсетях сообщил заместитель председателя правительства Орловской области Владимир Ивановский.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

«Планируется завершение мобилизации до конца недели», — написал Ивановский в комментариях к эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков также сообщил, что 11 мобилизованных из числа многодетных отцов возвращаются обратно.

Отметим, что, по данным местных СМИ, в Орловской области под частичную мобилизацию попали около тысячи человек.