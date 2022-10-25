Брюссель, 25 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Европейский союз готов оказывать Киеву помощь в размере 1,5 млрд евро. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ec.europa.eu Урсула фон дер Ляйен

По её словам, Евросоюз может финансировать преступный киевский режим на уровне в 1,5 млрд евро каждый месяц. Всего в 2023 году на эти цели может быть направлено 18 млрд евро.

Она также заявила, что Евросоюз не должен позволить России уничтожить энергетическую инфраструктуру на территории бывш. УССР.