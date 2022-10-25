Стокгольм, 25 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Все 23 министра бывшего правительства Швеции под руководством Социал-демократов, которые в настоящее время покидают учреждения, хотят, чтобы их финансовые парашюты, на которые они имеют право, были активированы. Об этом пишет газета Expressen.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Парашюты не совсем золотые, поскольку пенсия позволяет экс-министрам требовать максимум 145 000 крон в месяц в течение года, то есть 1 740 000 крон (155 тыс. долларов США) за все время. Комитет по вознаграждениям теперь должен решить, имеют ли министры право на компенсацию.

«Бывшим министрам чаще всего разрешается получать пенсию», — заявил изданию Бьорн Лянсисурья, секретарь комитета по вознаграждениям.

Сумма в 145 000 крон не означает, что экс-министры будут получать ее автоматически. Это означает, что их минимальный уровень дохода должен соответствовать этой цифре. Если на новой работе они будут получать меньше, то эту разницу им компенсирует как раз пенсия.