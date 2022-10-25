Пекин, 25 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года Китай импортировал рекордное количество российского сжиженного природного газа и угля для сталелитейного производства, а общий объем закупок энергоносителей превысил 50 млрд долларов, сообщает 25 октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

Government.ru Нефтепровод Россия — Китай

Импорт коксующегося угля из России подскочил до 2,5 млн тонн в сентябре по сравнению с 900 тыс. тонн в том же месяце предыдущего года и 1,9 млн тонн в августе. Продажи СПГ выросли на треть по сравнению с 2021 годом до 819 тыс. тонн, несмотря на 12-процентное снижение общего объема закупок СПГ Китаем.

Импорт сырой нефти из России в сентябре составил 7,5 млн тонн по сравнению с 8,3 млн тонн в августе и 6,1 млн тонн год назад, при этом Саудовская Аравия обошла Россию в качестве основного поставщика в Китай.

Общий объем закупок российских энергоносителей, включая нефтепродукты, замедлился до $7,5 млрд с рекордного показателя в $8,4 млрд в августе, хотя и этот объем значительно превышает прошлогодний показатель в $4,7 млрд. За семь месяцев, прошедших с начала весны 2022 года, общий объем поставок составил более $51 млрд. За тот же период 2021 года китайские закупки энергоносителей из России составили $30 млрд.