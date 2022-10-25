Москва, 25 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. РФ делает ставку на наращивание экспорта в КНР энергоносителей, а также на поставки сельскохозяйственной продукции — известно, что российская «молочка» в Китае даже не нуждается в рекламе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Китай традиционно закупает в России сырье и изделия из него (нефть, чугун, медь, руды), на которые приходится 80% российского импорта в Китае. Но в условиях перестройки цепочек поставок в большинстве направлений торговле с февраля 2022 года, Китай стал перспективной юрисдикцией назначения российского экспорта именно в силу отсутствия ограничений для российского бизнеса, — сказала Левашенко. — Буквально в начале февраля 2022 года на российско-китайском саммите в Пекине стороны включили в дорожную карту по наращиванию российско-китайской торговли товарами и услугами цель по объёму торговли в 200 млрд долларов к 2024 году».

Как отметила Левашенко, по данным таможни КНР, товарооборот между Россией и Китаем за первое полугодие 2022 года вырос на 27,2% и составил 80,7 млрд долларов.

«Причем вырос он именно за счет увеличения поставок из России на 48,2%. Но прирост произошел за счет наращивания экспорта нефти и продуктов российской металлургии. Здесь важно обратить внимание, что подсчет объёмов идет в денежном выражении, однако, например, в сегменте изделий из стали российский экспорт осуществлялся с большими скидками, в связи с чем ассоциация «Русская сталь» даже предупредила о возможных убытках», — подытожила Левашенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что товарооборот России и Китая продолжит расти в 2023 году, но не такими бурными темпами, как раньше.