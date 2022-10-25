Пекин, 25 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Экономическая война Соединенных Штатов и ЕС против России подорвала доверие мира к американскому доллару, пишет китайская газета «Хуаньцю Шибао».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Отмечается, что западные страны способствуют политизации международного сотрудничества и превращению торгово-экономических связей в оружие. Вашингтон и Брюссель используют свое традиционное доминирующее положение в финансовой системе для одностороннего введения ограничительных мер и с помощью угроз заставляет остальных принять свою точку зрения, говорится в статье.

«Администрация президента США Джо Байдена пытается создать политизированный торговый блок, целью которого будет сохранение гегемонии США, отказываясь тем самым от концепции многосторонности и отвергая принципы свободной торговли», — пишет газета.

Автор статьи напомнил, что США и ЕС отключили крупные российские банки от SWIFT, заморозили валютные резервы и строят планы по их конфискации, тем самым подорвав доверие к доллару и международной финансовой системе, ориентированной на Вашингтон.