Канберра, , 10:28 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг допустила серьезные ошибки, когда решила ввести санкции против миллиардера Александра Абрамова, утверждает его адвокат. Теперь Абрамов, ставший главой крупнейшего в России производителя стали Evraz, подал иск против Пенни Вонг в федеральный суд Австралии после того, как в апреле прежнее правительство наложило санкции на 67 представителей российской элиты и бизнесменов, передает телеканал Nine News.

Александр Абрамов (сс) Leonrid

Сторона Абрамова утверждает, что санкции, введенные бывшим министром иностранных дел страны Марис Пейн, нанесли серьезный ущерб репутации, и подал заявку на их отмену в начале этого года. Новая глава МИД Австралии Вонг их позже отменила, но тут же вновь наложила те же санкции на Абрамова.

Санкции должны были быть введены на том основании, что Абрамов, как считалось, имел стратегическое или экономическое значение для России, заявил 25 октября федеральному суду адвокат бизнесмена Рон Меркель. По доводам защиты, у Абрамова не было рычагов влияния на российское правительство.