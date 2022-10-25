Канберра, , 10:26 — REGNUM Представители Китая в недвусмысленных выражениях осудили новое соглашение о безопасности, заключенное между Австралией и Японией. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News.

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Министерство иностранных дел Китая предупредило, что сделка нарушила положительную тенденцию в отношениях Австралии с Китаем и что австралийский премьер-министр Энтони Альбаниз должен избегать создания нового «союза времен холодной войны».

«Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны военные блоки, тем более группировки, которые могут спровоцировать блоковую конфронтацию или разжечь новую холодную войну», — заявил представитель МИД Китая на брифинге.

22 октября премьер-министры Австралии и Японии подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области безопасности во время встречи в австралийском Перте.