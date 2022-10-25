Тбилиси, 25 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. К движению «Сила народа», основанному депутатами парламента Грузии, вышедшими из правящей партии «Грузинская мечта», присоединилось до 200 человек. Об этом говорится в распространённом 24 октября заявлении движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Отмечается, что к движению присоединились депутаты городских собраний и чиновники почти всех муниципалитетов страны. В заявлении говорится, что последние события подтверждают необходимость этой политсилы.

«Главная опасность была связана с открытием второго фронта в Грузии и попытками втянуть Грузию в войну, и нашей первостепенной задачей было избежать этой опасности», — говорится в сообщении.

Его авторы отмечают, что опасность столкновения Грузии с Россией сохранилась. Противостоять этому движение собирается продолжать путём информирования сограждан.

В заявлении также с тревогой отмечается, что в Киеве стали призывать свергнуть власть в Грузии, а член Конгресса США поддержал этот призыв.

«Самое тревожное, что несколько недель назад аналогичный призыв сменить правительство в Грузии мы услышали от главы группы дружбы с Грузией Адама Кинзингера, а посол США в Грузии госпожа Келли Дегнан заявила, что такие заявления являются частью свободы слова и не более того», — заявили в движении.

Напомним, в июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили США в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, когда власти отказались открывать «второй фронт». Впоследствии к ним присоединились ещё шесть депутатов парламента.