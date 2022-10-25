Бухарест, 25 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Правительство Румынии приняло решение об увеличении расходов на оборону страны с нынешних 2% до 2,5% ВВП. Об этом 25 октября со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По словам Чукэ, эта мера вызвана «необходимостью укрепить восточные границы Североатлантического альянса» и модернизировать отдельные армейские подразделения Румынии в целом.

«У нас уже реализуются программы по усовершенствованию военно-воздушных сил и систем ПВО, — отметил, в частности, он. — Эти программы необходимо развивать».

Свое заявление Чукэ, накануне вступивший в должность исполняющего обязанности главы минобороны Румынии, сделал в ходе выступления по случаю отмечаемого сегодня Дня румынской армии.

Напомним, 24 октября Василе Дынку добровольно ушел в отставку с поста руководителя оборонного ведомства страны из-за политических разногласий с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.