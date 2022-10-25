Париж, 25 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Десять женщин, вернувшихся во Францию ​​на прошлой неделе из лагеря джихадистов в Сирии, были обвинены в преступной террористической деятельности и помещены под стражу до суда, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Эти женщины, в отношении которых был выдан ордер на обыск, были помещены под стражу полицией по прибытии на территорию Франции в помещении главного управления внутренней безопасности. Одна из них также была обвинена в преступлениях против человечности и геноциде. Некоторым также были предъявлены обвинения в уклонении обязательств, что поставило под угрозу здоровье и безопасность ребенка.

Власти, отвечающие за борьбу с терроризмом, сообщили в июле, что в сирийских лагерях остаются сто женщин и почти 250 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни людей — родственники, выборные должностные лица, обычные люди — встретятся днем ​​24 октября в Лилле на похоронах 12-летней Лолы, чье жестокое убийство потрясло всю Францию.