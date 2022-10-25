Москва, , 09:55 — REGNUM Товарооборот России и Китая продолжит расти в 2023 году, но не такими бурными темпами, как прежде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что товарооборот России и Китая с января 2022 года вырос на 32,5%.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Товарооборот между Россией и КНР в 2023 году продолжит расти. Однако прежние бурные темпы мы вряд ли увидим, поскольку взаимная торговля ограничивается с нашей стороны узкой номенклатурой сырьевых товаров и продовольствием. Импорт будет зависеть от восстановления внутреннего потребления, а это напрямую связано с реальными доходами населения. При прогнозе Минэкономразвития роста реальных зарплат на 2,8% можно рассматривать прогноз роста импорта из Китая в 2023 году в постоянных ценах в пределах 3-6%», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, внешняя торговля Китая выросла на 9,9% в годовом исчислении за первые девять месяцев 2022 года.

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