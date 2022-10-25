Екатеринбург, 25 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Должность вице-спикера Законодательного собрания Свердловской области занял руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуков. Его кандидатуру депутаты утвердили 25 октября на очередном заседании регионального парламента.

Zsso.ru Заксобрание Свердловской области

Депутаты единогласно поддержали избрание Жукова. Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина обратила внимание на доверие, оказанное новому вице-спикеру и пожелала ему удачи на этой должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность вице-спикера Заксобрания региона стала вакантной в конце сентября после ухода Виктора Шептия сенатором от Свердловской области в Совет Федерации.