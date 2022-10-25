Вашингтон, , 08:22 — REGNUM После посадки деревьев на лужайке американского Белого дома президент США Джо Байден заблудился на ней. Об этом 25 октября сообщает британский таблоид The Daily Mail.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Также издание выложило видеозапись, на которой видно, как растерявшийся Байден начинает идти в одном направлении, однако затем резко останавливается и спрашивает у охранников, в какую сторон ему направляться.

При этом после того, как сотрудники охраны рассказывают Байдену, куда ему нужно идти, он говорит, что «хотел пойти другим путем» и те уверяют его, что он может идти любой дорогой. После этого президент США идёт к Белому дому так, как ему указали охранники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут заявила, что президент США Джо Байден находится в Белом доме всего два года, но уже разрушил основные системы в стране.